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مدیرکل این گمرک مرزی، اعلام کرد : از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، تشریفات گمرکی برای مجموعاً ۸ هزار و ۹۴۷ کامیون ترانزیتی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حجت اله چاوشی در ادامه با ارائه جزئیات آماری، اظهار داشت: «طی این بازه زمانی، بالغ بر ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیون دلار از گمرک پرویزخان ترانزیت شده است که نشاندهنده پویایی و نقش حیاتی این مرز در اقتصاد منطقه است.»
وی در خصوص ترکیب کالاهای ترانزیتی افزود: کالاهای ترانزیتی از مبدأ پرویزخان: شامل مازوت، گازوئیل، قیر، هیدروکربن، نفتا و ضایعات کارتن؛ و کالاهای ترانزیتی از مقصد پرویزخان: شامل گندم، آرد، ذرت خرد شده، اتومبیل، نشاسته و چینی و آلات است.
مدیرکل گمرک پرویزخان در پایان خاطرنشان کرد: «گمرک پرویزخان هماکنون به عنوان دومین گمرک ترانزیتی کشور و بزرگترین مرز زمینی ترانزیت در ایران شناخته میشود و همواره در تلاش برای ارتقای سطح خدماترسانی و تسهیل فرآیندهای گمرکی است.»