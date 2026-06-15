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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در محدوده غرب خلیج فارس و کیش و لاوان، عصر و شب با افزایش سرعت بادهای غربی متلاطم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و در غرب خلیج فارس افزایش سرعت بادهای شمال غربی پیش بینی میشود.
او افزود: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظهای پیش بینی و توصیه میشود بعدازظهر از صعود به ارتفاعات شرقی بویژه محدوده شهرستان بشاگرد و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک و صیادی در این مناطق دریایی با احتیاط انجام شود.
او افزود: از لحاظ دمایی در دو روز آینده نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.