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نشست هماندیشی با محوریت «شناخت مبانی انقلاب اسلامی و معماری نظام جمهوری اسلامی ایران در امتداد حکومت علوی» با حضور جمعی از فعالان فرهنگی در صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست هماندیشی با محوریت «شناخت مبانی انقلاب اسلامی و معماری نظام جمهوری اسلامی ایران در امتداد حکومت علوی» با حضور جمعی از فعالان فرهنگی در صداوسیمای مرکز قزوین برگزار شد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در این نشست با اشاره به اینکه امامت و ولایت از بنیادیترین ارکان اندیشه اسلامی و از پایههای اصلی شکلگیری انقلاب اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و استمرار آن در مسیر ترسیمشده توسط رهبر شهید انقلاب، الگویی از حکومت دینی مبتنی بر آموزههای قرآن، سیره نبوی و حکومت علوی را در عصر حاضر ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه ابعاد مبانی انقلاب اسلامی هنوز برای تمامی اقشار جامعه به اندازه کافی تبیین نشده است، افزود: صداوسیمای استان قزوین با همکاری دستگاههای فرهنگی و بنیاد بینالمللی غدیر استان، طراحی یک تقویم عملیاتی یکساله را در دستور کار قرار داده است. هدف ما این است که در قالب یک طرح ملی و با بهرهگیری از ظرفیت مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه، این مفاهیم را به زبانی ساده و در عین حال عمیق تبیین کنیم.
سعید انبارلویی، شناخت دیدگاه امامین انقلاب درباره تشکیل حکومت اسلامی، تبیین نقش مردم در اقتدار نظام، بررسی سیر تکامل انقلاب تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی و تشریح مؤلفههای قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی را از اهداف اختصاصی این نشست برشمرد.
در ادامه این نشست، مدیر پژوهش مرکز صداوسیمای قزوین نیز با تشریح بازه زمانی اجرای این طرح گفت: قصد داریم از دهه ولایت و امامت سال ۱۴۰۵ تا دهه ولایت و امامت سال ۱۴۰۶، با تمرکز بر محورهایی نظیر نسبت انقلاب اسلامی با حکومت نبوی و علوی، تقویت جایگاه مردم در نظام اسلامی و ترویج نگاه تمدنی انقلاب در راستای تحقق جامعه مهدوی، برنامههای مدونی را اجرا کنیم.
در پایان این نشست، فعالان فرهنگی حاضر در جلسه، راهکارها و نظرات خود را پیرامون ایجاد یک جریان رسانهای مستمر و اثرگذار برای تبیین مبانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند.