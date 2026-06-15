\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0634\u062f.\n\u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0635\u0646\u0639\u062a\u060c \u0645\u0639\u062f\u0646 \u0648 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u0631\u062e \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0631\u0636\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n\u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0627\u0646