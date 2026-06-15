همزمان با ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) ضروری است عزاداران حسینی به منظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه برای خود و شهروندان به موارد ذیل توجه نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در مورد حوادث یا اتفاقات برق در طول شبانه روز با تلفن ۱۲۱ تماس بگیرید.

هنگام برپایی چادر‌ها و خیمه‌های عزاداری توسط هیئت‌های مذهبی ضروری است از ورود به حریم شبکه‌های برق جلوگیری شود.

از نصب تجهیزات و پرچم‌های عزاداری بر روی شبکه ها، پایه‌ها و تاسیسات برق جدا خودداری کنید.

اگر در حال حمل پرچم‌ها و علامت‌های مخصوص عزاداری هستید، مراقب شبکه‌های برق که از عرض خیابان عبور کرده است، باشید.

از تجهیزات فرسوده به منظور برقدار کردن و سیم کشی محل برگزاری مراسم خودداری کنید.

برای تامین برق موقت ویژه خیمه‌ها و هیات‌های عزاداری به مناطق برق مراجعه کنید.

از وسایل کم مصرف برقی استفاده کنید.

برای ایجاد روشنایی محافل عزاداری از لامپ‌های رشته‌ای و پرمصرف استفاده نکنید.

صعود از پایه‌ها و تاسیسات برقی خطرآفرین است از این کار اکیدا خودداری کنید.

برای برپایی خیمه‌ها و چادر‌های عزاداری تا حد امکان از چارچوب‌های فلزی استفاده ننمایید.

شبکه‌های برق حتی بدون برخورد مستقیم نیز دارای میدان الکتریکی بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد. توصیه می‌شود سامانه برق رسانی را حتما به فیوز مناسب با آمپراژ مصرفی مناسب و در صورت امکان تجهیزاتی همچون کلید‌های محافظ جان، مجهز کنید.

برای جلوگیری از اتصال کوتاه در این گونه اماکن از اتصال سیم‌ها و کابل‌ها در سیم کشی‌های داخلی به صورت دست پیچ خودداری و از ترمینال‌های استاندارد و عایق کاری نهایی مناسب استفاده کنید.

استفاده از یک پریز برای تامین برق لوازم الکتریکی مختلف مانند بلندگو، روشنایی و ... غیر ایمن بوده و از هر پریز تنها یک مصرف کننده مجاز به استفاده می‌باشد.

از عبور دادن سیم‌ها و کابل‌های بدون روکش از میان سازه‌های فلزی و چادر‌های برزنتی جدا خودداری کنید، به یاد داشته باشید کوچک‌ترین اتصال برق، بروز آتش سوزی را در پی خواهد داشت.

از سیم‌های روکار پلاستیکی و غیرمقاوم استفاده نشود، زیرا در صورت مصرف بیش از ظرفیت سیم یا کابل برق، روکش آنها در اثر عبور جریان بالا داغ و موجب بروز آتش سوزی خواهد شد.

در پایان مراسم عزاداری تجهیزات برقی را خاموش نمایید.