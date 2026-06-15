پخش زنده
امروز: -
چهارمین قالی نذری سال جاری در شهرستان مهریز با هدف کمک به توسعه صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی بافته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مهریز گفت: این قالی ۹ متری با همت بانوان خیر و علاقهمند به اهل بیت (ع) در یکی از کارگاههای قالیبافی وابسته به ستاد عتبات شهرستان تولید شده است.
محمدعلی زارع افزود: ارزش تقریبی این قالی ۸۰ میلیون تومان برآورد شده و درآمد حاصل از فروش آن برای مشارکت در اجرای طرح توسعه صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده کارگاههای قالیبافی عتبات در شهرستان مهریز اظهار داشت: هماکنون ۲۰ کارگاه قالیبافی با حضور حدود ۲۰۰ نفر از بانوان به صورت تبرعی و جهادی در این شهرستان فعالیت دارند.
زارع ادامه داد: در سال گذشته ۲۰ تخته فرش در این کارگاهها تولید شد که عواید حاصل از فروش آنها در طرحهای عمرانی عتبات عالیات هزینه شده است.
مسئول ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مهریز همچنین از مشارکت گسترده خیران در این حوزه خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نذورات مردمی در شهرستان مهریز جمعآوری شده که برای اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای عتبات عالیات در کربلا و نجف اختصاص یافته است.