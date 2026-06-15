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بازیهای تیم ملی ایران در دو سینمای اصفهان اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: همزمان با تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور، بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای «ساحل» و «اصفهان مال» برای علاقهمندان به نمایش درمیآید.
رضا دهقانی افزود: این برنامه در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و فراهمکردن بسترهای فرهنگی برای حضور خانوادهها و جوانان در فضاهای رسمی و فرهنگی شهر تدارک دیده شده تا تماشاگران بتوانند در ساعات مختلف شبانهروز، بدون محدودیت، مسابقات را روی پرده سینما تماشا کنند.
وی با اشاره به برنامه دیدارهای تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: نخستین دیدار ایران مقابل نیوزیلند، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۴:۳۰ برگزار میشود که این مسابقه بهصورت همزمان در سینماهای ساحل و اصفهان مال پخش خواهد شد.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: دومین مسابقه تیم ملی ایران یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۲:۳۰ برابر تیم ملی بلژیک برگزار میشود؛ دیداری حساس که پیشبینی میشود با استقبال قابلتوجه هواداران همراه باشد و این بازی نیز در هر دو سینمای اعلامشده اکران خواهد شد.
وی گفت:سومین دیدار ایران در مرحله گروهی، مقابل تیم ملی مصر است که بامداد شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۶:۳۰ برگزار میشود و این مسابقه نیز همانند دو بازی دیگر در دو سینمای ساحل و اصفهان مال برای عموم علاقهمندان به نمایش درمیآید.
دهقانی افزود: اطلاعرسانی درباره جزئیات مربوط به نحوه تهیه بلیت و ساعت بازگشایی سالنها از طریق مراجع رسمی و سینماهای مربوطه انجام خواهد شد و در صورت صعود تیم ملی به مراحل بعدی، برنامهریزی برای ادامه پخش مسابقات نیز اعلام میشود.