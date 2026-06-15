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طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای تیرماه در آبادان و خرمشهر اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رییس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در سفر به آبادان با بیان این خبر گفت: برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، مدیریت سلامت منطقه را توسط پزشک خانواده پیگیری کرده و هدایت بیماران را در مسیر ارجاع به عهده خواهد داشت.
با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به الکترونیکیشدن پروندههای سلامت اظهار کرد: امروز همه هموطنان بر اساس کد ملی، دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند که همه اطلاعات هویتی و درمانی آنان را در بر میگیرد. این امر فرآیند ارجاع را تسهیل کرده و به ساماندهی نظام سلامت و ارائه خدمات هدفمند کمک شایانی میکند.
بابک فرخی با بیان الگوی نادرست مراجعات درمانی تصریح کرد: بخش عمدهای از مراجعات کنونی، نیازی به خدمات تخصصی ندارد. اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی مردم، باعث ساماندهی مراجعات و افزایش چشمگیر بهرهوری در نظام بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که چهار نوبت نخست این طرح برای مردم رایگان است.