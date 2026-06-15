معرفی ۲ شهردار و ۳ دهیار شهرستان دنا به مراجع قضایی
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ شهردار و ۳ دهیار شهرستان دنا به دلیل بی توجهی به اخطاریههای زیست محیطی در خصوص دفن زبالهها به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، دیانتی نسب با اشاره به حساست در بحث مدیریت پسماند گفت: دفع و دفن غیر بهداشتی زباله، آلودگی خاک، آبهای سطحی و زیر زمینی، انتشار گازهای سمی و گسترش عوامل بیماری زا از جمله مصادیق بارز تخلف در عدم مدیریت اصولی و صحیح جایگاههای دفن زباله است.
وی با اشاره به نقش حساس شهرستان دنا به دلیل دارا بودن جاذبههای طبیعی و بکر در بحث گردشگری گفت: شهرستان دنا یکی از مناطق حساس کهگیلویه و بویراحمد از نظر حفاظت محیط زیست محسوب میشود.