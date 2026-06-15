معرفی ۲ شهردار و ۳ دهیار شهرستان دنا به مراجع قضایی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ شهردار و ۳ دهیار شهرستان دنا به دلیل بی توجهی به اخطاریه‌های زیست محیطی در خصوص دفن زباله‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.