وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بهره برداری از طرح‌های راهبردی و دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی وارد نصف‌جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ سیدرضا صالحی‌امیری، امروز در سفری یک‌روزه وارد اصفهان شد؛ تا علاوه بر افتتاح یکی از طرح‌های مهم اقامتی کشور، روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از نزدیک برررسی کرد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، نقش محوری در سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث تمدنی کشور ایفا می‌کند.

برنامه‌های وزیر در این سفر شامل افتتاح یک هتل پنج‌ستاره، حضور در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری، نشست با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی و همچنین بازدید از چندین طرح در دست اجرا در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی است.

بازدید از طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری استان نیز از دیگر بخش‌های این سفر است؛ طرح‌هایی که بهره‌برداری از آنها می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های اقامتی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.