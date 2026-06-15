به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شهیدان جعفر کشمیر و حمیدرضا ذبیحی از نیروی انتظامی و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه گرمسار بودند در حمله ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی سخنران این مراسم دشمن شناسی را نمونه ای از بصیرت انقلابی و حسینی دانست و گفت: مکتب رهبر شهید مکتب دشمن شناسی و مقاومت است.

وی با بیان اینکه میدان داری مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد افزود: رهبر شهید در تمام صحنه‌ها مردم را صاحبان این کشور دانستند.