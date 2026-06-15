به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مشارکت‌های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در آیین توزیع پنج سری جهیزیه در اردستان گفت: سال گذشته سه هزار و ۴۰۰ هزار جهیزیه به ارزش ۳۴ میلیارد تومان میان نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد با مشارکت و همراهی خیران نیک‌اندیش در استان توزیع شد.

علی اخلاقی افزود: همچنین در این آیین پنج سری جهیزیه به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان اردستان بین نوعروسان توزیع شد و بر اساس برنامه‌ریزی ها، تا پایان سال جاری ۲۰ سری جهیزیه دیگر نیز میان نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد این شهرستان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این نهاد در حوزه حمایت از دانش‌آموزان نیازمند نیز ادامه دارد، ادامه داد: در حال حاضر ۶۱ هزار دانش‌آموز نیازمند زیر پوشش کمیته امداد استان قرار دارند و از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

اخلاقی با اشاره به اینکه سال گذشته ۳۰ هزار حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین استان اضافه شدند، گفت: شمار حامیان این طرح در استان به ۱۳۰ هزار نفر رسیده است، اما با وجود این مشارکت گسترده مردمی همچنان ۱۱ هزار فرزند نیازمند در استان بدون حامی هستند وانتظار داریم، خیران برای حمایت از این عزیزان بیش از گذشته وارد میدان شوند.

وی به مشارکت مردم استان در پرداخت صدقه اشاره کرد و افزود: مردم نیکوکار استان در سال گذشته ۹۴ میلیارد تومان صدقه پرداخت کردند که این میزان مشارکت نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز‌های خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد داشته است.