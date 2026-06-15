سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: به منظور تسهیل و تسریع فرآیند خرید محصول استراتژیک گندم از کشاورزان دو مرکز مهم ذخیره‌سازی گندم استان زنجان با آماده‌باش کامل، فعالیت خود در زمینه خرید تضمینی گندم را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عیوضی با اشاره به هدف‌گذاری‌های خرید و پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی برای خرید ۴۵۴ هزار تنی گندم در سال جاری گفت: از امروز ۲۵ خردادماه مراکز خرید سیلوی غدیر زنجان و ولایت سلطانیه آماده خرید و تحویل محصولات گندم است و سایر مراکز متناسب با تاریخ برداشت، فعال می‌شوند.

وی گفت: کمیته خرید تضمینی گندم به منظور راهبری و نظارت دقیق بر فرآیند خرید، در مرکزاستان و شهرستان‌ها به طور دوره‌ای تشکیل جلسه می‌دهد.

عیوضی افزود: از مهم‌ترین برنامه‌ها و وظایف این کمیته «تسهیل‌گری در خرید حداکثری» با هدف رفع موانع و تسهیل فرآیند خرید گندم از کشاورزان، «پیگیری مطالبات کشاورزان، بررسی خرید توافقی، بهینه‌سازی ذخیره‌سازی، «اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی گندم در سیلوها، کارخانجات آردسازی و مراکز خصوصی» ست