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وزیر تجارت افغانستان برای صادرات گوشت به ایران اعلام آمادگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ نورالدین عزیزی وزیر تجارت افغانستان در حاشیه نشست هیئتهای اقتصادی ایران و افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت: صادرات گوشت از افغانستان به کشورهای دیگر از امور مربوط به وزارت تجارت است و زمانی که تولید جوجه و دام داشته باشیم، میتوانیم آن را صادر کنیم.
وی تصریح کرد: ما از شرکتهای ایرانی دعوت میکنیم برای تولید گوشت در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
عزیزی گفت: شرکتهای ایرانی میتوانند به صورت مشترک با شرکتهای افغانستانی در بخشهای کشاورزی و دامپروری افغانستان، کار مشترک کنند.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات از سوی افغانستان به شرکتهای ایرانی خاطر نشان کرد: در صورت فعالیتهای مشترک اقتصادی و سرمایه گذاری، افغانستان زمین در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهد.
وزیر تجارت افغانستان گفت: افرادی هستند که میخواهند با سهم ۵۰ درصدی به صورت مشترک، شرکتهای سرمایه گذاری و اقتصادی ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: با کار مشترک شرکتهای ایرانی و افغانستانی در عرصه تولید دام، میتوانیم مازاد آن را به جمهوری اسلامی ایران صادر کنیم.