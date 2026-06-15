اجرتالمثل حقوق مالی زنان در زندگی مشترک
کارشناس حقوقی در برنامه زنده «امروز البرز» با تشریح مفاهیم اجرتالمثل، نحله و شرط تنصیف اموال در قانون خانواده گفت: زنان میتوانند بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی انجام دادهاند اجرتالمثل مطالبه کنند و در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان دریافت نحله یا سهمی تا سقف نیمی از اموال زوج نیز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
جمشیدی کارشناس حقوقی با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» گفت: اجرتالمثل به کارهایی گفته میشود که خانم در طول زندگی مشترک انجام داده، اما از وظایف شرعی و قانونی او نبوده است؛ مانند آشپزی، نظافت خانه، نگهداری از فرزندان و موارد مشابه. اگر این کارها بدون قصد رایگان بودن انجام شده باشد، زن میتواند بابت آنها اجرتالمثل دریافت کند.اگر این کارها به درخواست یا به دستور همسر انجام شده باشد و خانم قصد انجام رایگان آنها را نداشته باشد، دادگاه میتواند اجرتالمثل را برای او در نظر بگیرد.
جمشیدی در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: اجرتالمثل حتی قبل از طلاق هم قابل مطالبه است، هرچند در عمل کمتر اتفاق میافتد. در برخی موارد مشاهده میشود که مرد ادعا میکند همسرش کاری برای او انجام نداده یا رفتار مناسبی نداشته است، اما این موضوع تأثیری در اصل استحقاق اجرتالمثل ندارد.
به گفته وی، میزان اجرتالمثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. کارشناس با بررسی شرایط زندگی مشترک و انجام تحقیقات لازم، مبلغ اجرتالمثل را برآورد میکند. برای مطالبه آن نیز دادخواست باید در دادگاه محل اقامت زوج ثبت شود. برای تعلق گرفتن نحله، طلاق باید از سوی زوج درخواست شده باشد و همچنین زن در طول زندگی مشترک تخلفی نداشته باشد. میزان نحله نیز توسط دادگاه تعیین میشود.
وی در ادامه به موضوع «تنصیف اموال» اشاره کرد و به مجری سیمای البرز گفت: این موضوع یکی از شروط ضمن عقد است که در عقدنامه ازدواج درج شده و بسیاری از زوجین آن را امضا میکنند. طبق این شرط، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و اموال در طول زندگی مشترک به دست آمده باشد و همچنان موجود باشد، دادگاه میتواند تا نصف آن اموال را به زن اختصاص دهد.
جمشیدی در برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: قانونگذار بهطور صریح تعیین کرده است که میزان این سهم میتواند از یک درصد تا پنجاه درصد اموال باشد و قاضی با توجه به شرایط پرونده در این باره تصمیمگیری میکند.