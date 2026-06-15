به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از اطلاع از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق در شهر یزد، انبار را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی از آن مکان بازدید و بازرسی کردند.



وی افزود: در بازرسی انجام شده هزار و ۳۰۸ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران انتظامی اموال کشف شده را تحویل سازمان اموال تملیکی دادند و یک متهم را نیز به مراجع قانونی معرفی کردند.