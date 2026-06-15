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با فعالیت ۸۵ استخر دو منظوره پرورش ماهی در شهرستان هاس سرباز و راسک، سالانه نزدیک به ۴۰ تن انواع ماهیان گرمابی تولید و روانه بازار مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول شیلات شهرستانهای سرباز و راسک گفت: در شهرستان سرباز ۴۵ استخر و در شهرستان راسک ۴۰ استخر دو منظوره فعال وجود دارد که با تحویل بچهماهی و حمایتهای فنی و ترویجی، زمینه تولید آبزیان و افزایش درآمد بهرهبرداران فراهم شده است.
مسلم بارکزهی افزود: بهرهگیری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی برای پرورش ماهی، ضمن استفاده بهینه از منابع آبی، به افزایش بهرهوری اقتصادی و بهبود معیشت خانوارهای روستایی و عشایری کمک میکند.
وی ادامه داد: شهرستانهای سرباز و راسک در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل برخورداری از منابع آبی، سدها، بندهای خاکی و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، از مناطق مستعد توسعه آبزیپروری در استان به شمار میروند.