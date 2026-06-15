به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی علی‌نژاد امروز (دوشنبه) در مراسم روز جهانی المپیک که در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با توجه به شرایطی که کشور داشت و اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم رخ داد تصمیم گرفتیم که مراسم روز جهانی المپیک را در مجموعه ورزشی آزادی و در روبروی سالن ۱۲ هزار نفری که یک نوستالژی، خاطره و یادگاری سال‌های دور ورزش کشور است و همه ورزشی‌ها خاطرات زیادی را با این سالن دارند، برگزار کنیم و برای مردم یادآوری شود که دشمن آمریکایی و صهیونی چه جنایت‌هایی را انجام دادند و اینکه مراسم بازتاب بین‌المللی دارد و برای کمیته بین‌المللی المپیک ارسال می‌شود و در عین حال نماد‌های بچه‌های میناب را اینجا خواهیم داشت و یاد شهدای میناب را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: نام کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نام «مدرسه شجره طیبه» و «فرشتگان میناب» نامگذاری شده و با هماهنگی انجام شده با چند رشته ورزشی، علاوه بر برگزاری مسابقه دوومیدانی، فدراسیون‌ها غرفه‌هایی را اینجا داریم که ورزش خودشان را هم به نمایش بگذارند و امیدوارم که این حرکت که در جهت توسعه جنبش المپیک و توسعه ورزش در کشور است باعث شود به اهدافی که برای رونق ورزش داریم، اتفاق بیافتد.

علی‌نژاد در خصوص اینکه با توجه به جنگ تحمیلی سوم آیا پیش‌بینی که در خصوص مدال‌آوری کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا داشتید، تاثیرگذار خواهد بود، پاسخ داد: شرایط جنگی در وضعیت اردو‌ها و شرایط اقتصادی کشور موثر بوده و اگر واقع‌بین باشیم نمی‌توانیم تاثیرش را حتی از جنبه‌های روحی، روانی و فکری برای ورزشکاران نادیده بگیریم و خیلی از اعزام‌ها لغو شد چرا که امکان اعزام و پرواز از ایران وجود نداشت که می‌توانست تدارک خیلی خوبی برای ورزشکاران ما باشد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک در عین حال افزود:، اما همیشه اراده ایرانی، اراده برتری نسبت به همه این حوادث بوده و ورزشکاران، مربیان و فدراسیون‌ها نشان دادند که در شرایط سخت کار‌های بزرگتری را انجام می‌دهند. ما در میانه جنگ و در حالی که درگیر بمباران و موشک باران بودیم کاروان ایران را به بازی‌های آسیایی ساحلی چین اعزام کردیم و بهترین نتیجه تاریخ را گرفتیم. اراده ایرانی نشان داده که همیشه در شرایط سخت نتایج بهتری را فراهم می‌کند و امیدوارم در این چند ماه شرایط به گونه‌ای باشد که فدراسیون‌ها برنامه‌های خودشان را انجام دهند و وضعیت آرام شود که انشاالله خیلی از حوادثی که رخ می‌دهد، تاثیر نگیریم.

وی در ادامه از پیش‌بینی خود از تعداد مدال‌های کاروان ایران گفت: واقعیت این است که به غیر از چند رشته، کاروان نهایی شده است. ابتدا نگاه کیفی بود، اما ملاحظات شرایط جنگی و دیدگاهی بود که ما در بعضی رشته‌ها حضور داشته باشیم برای اینکه نشان دهیم که ورزش ایران زنده است و جمعیت خود نشان دهنده بخشی از اقتدار است و یک مقداری از آن سخت‌گیری‌های کیفی ابتدایی خارج شدیم. برای یکی دو رشته باقی‌مانده نیز طی چند روز آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.

سخنگوی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: فکر می‌کنم علیرغم وضعیت جنگی که داشتیم، شرایط ما از هانگژو بهتر خواهد بود و اگر کار در این سه ماه آن جور که باید و شاید پیش برود بهتر از هانگژو خواهد بود و باید صبر کنیم در رویداد شرکت کنیم و الان نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از تعداد مدال داشته باشیم.

وی در خصوص اینکه رئیس کمیته ملی المپیک پیش از این هزینه هر نفر برای اعزام را ۱.۵ میلیارد تومان اعلام کرده بود و هزینه کل کاروان چه مبلغی است، گفت: تعداد نفرات اعزامی کاروان باید دقیقا مشخص شود و چند رشته نهایی نشده ولی این رقم یک و نیم میلیارد عدد درستی است که برای ناگویا هزینه خواهد شد.

علی‌نژاد تعداد کاروان ایران در ناگویا را بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: رشته موی‌تای اصلا اعزام نخواهد شد و با توجه به نتایج تیم ملی والیبال بانوان و عنوان هفتمی، اعزام این تیم نیز منتفی خواهد بود.