مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اعلام کرد که در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۹ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و جامعه عشایری استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جعفر پورمختار اضافه کرد: از مجموع این رقم، ۶ هزار و ۷۰ میلیارد ریال به شهرداری‌های استان اختصاص یافته که در توسعه زیرساخت‌های شهری، اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای خدمات عمومی هزینه می‌شود.

وی افزود: همچنین بیش از ۲ هزار و ۹۳۲ میلیارد ریال به دهیاری‌های آذربایجان‌غربی پرداخت شده تا برای اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود خدمات روستایی و توسعه متوازن مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با اشاره به حمایت از روستا‌های فاقد دهیاری گفت: در همین مدت بیش از ۱۱۹ میلیارد ریال نیز به فرمانداری‌های استان اختصاص یافته تا میان این روستا‌ها توزیع شود.

پورمختار همچنین از پرداخت بیش از ۲۹۵ میلیارد ریال به جامعه عشایری استان خبر داد و تصریح کرد: این منابع برای بهبود زیرساخت‌ها و تأمین نیاز‌های خدماتی این قشر هزینه خواهد شد.

وی عوارض ارزش افزوده را یکی از مهم‌ترین منابع مالی مدیریت‌های محلی دانست و افزود: این اعتبارات نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، افزایش رفاه عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی در استان دارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در پایان با قدردانی از مؤدیان مالیاتی، آنان را شرکای اصلی توسعه استان عنوان کرد و گفت: پرداخت به‌موقع مالیات و عوارض از سوی فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز تأمین منابع پایدار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سراسر استان است.