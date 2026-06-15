به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: ایمن‌سازی محور بلده نور با تخصیص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار وارد مرحله اجرایی شده است.

محسن محمدنژاد با اشاره به اولویت‌بخشی به ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی مازندران افزود: قرارداد ایمن سازی محور بلده نور با ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی منعقد شده است.



او با بیان اینکه این قرارداد شامل عملیات اجرایی نصب حفاظ‌های ایمنی گاردریل و همچنین نصب تابلو‌ها و علائم هشدار دهنده در نقاط حساس این محور است گفت: قرارداد روکش آسفالت این محور نیز به طول ۱۰ کیلومتر منعقد شده است.

محمدنژاد گفت: ماشین‌آلات تخصصی پخش آسفالت نیز به محل طرح منتقل شده‌اند و عملیات اجرایی این طرح در روز‌های آینده آغاز خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های مردم منطقه و کاربران جاده‌ای در این محور پرتردد رفع شود.



سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محور‌های مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این تردد‌ها در محور‌های اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می‌کند.