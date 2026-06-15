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مردم همیشه در صحنه پیروز میدان هستند

مردم غیور ایران بیش از صد شب در خیابان‌ها و میادین سراسر کشور تجمع کرده و حمایت قاطع خودشان را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۰۹:۵۶
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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