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اولین جشنواره خانوادگی لک لک ها و بادبادکها با هدف ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان و خانواده ها و حفظ طبیعت در کنار زیست بوم لک لک ها در روستای یامچی علیای نیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در راستای ارتقای روحیه نشاط و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، جشنواره «لکلکها و بادبادکها» با حضور مسئولین، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در حاشیه سد یامچی (روستای یامچیعلیا) برگزار شد.
جهانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیر، در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت برنامههای پرورشی در کنار آموزشهای علمی اظهار داشت: «برگزاری چنین جشنوارههایی بستری ارزشمند برای شکوفایی استعدادها، افزایش روحیه مشارکتپذیری و ایجاد خاطرات ماندگار در دوران تحصیل دانشآموزان است.»
این جشنواره که با هدف ایجاد فضایی شاد و پویا و تقویت روحیه همکاری برگزار شد، با برنامههای متنوع فرهنگی و هنری همراه بود. دانشآموزان با به پرواز درآوردن بادبادکهای دستساز خود، ذوق و خلاقیتشان را به نمایش گذاشتند. در پایان این مراسم نیز به رسم یادبود، هدایایی به دانشآموزان شرکتکننده اهدا شد.