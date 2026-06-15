معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد؛ دولت به هیچ وجه در پی درآمد از اجرای طرح جنگلداری نوین نیست و درآمد‌ها برای کمک به معیشت پایدار ساکنان محلی صرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامران پورمقدم با تاکید بر اینکه مدیریت جنگل ها نیازند مشارکت عمومی همه مردم است، طرح جنگلداری نوین را راهکاری در این زمینه خواند و گفت: نزدیک به ۹۹ درصد درآمد‌های حاصل از طرح‌های جنگلداری صرف بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان محلی و نیز حفاظت از جنگل می‌شود.

به گفته معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی سهم دولت از در آمد حاصله از طرح‌های جنگلداری نوین حدود ۱ تا ۲ درصد است که نشان می دهد هیچ گونه مقاصد انتفاعی برای دولت متصور نشده است.

سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اجرای طرح جنگلداری نوین را اقدامی قانونی و مبتنی بر ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواند و تصریح کرد؛ این طرح با رویکرد مدیریت پایدار جنگل و با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های هیرکانی اجرا می‌شود و حتی برداشت درختان خشکیده و افتاده نیز تنها زمانی انجام می‌شود که ماندن آنها در جنگل، به‌صورت تجمعی در یک محدوده خسارت زا باشد.

پورمقدم با تاکید بر اینکه "هدف از این طرح استفاده از این ظرفیت‌ها برای حفظ، احیا و توسعه جنگل‌های هیرکانی است" تاکید کرد: در این طرح خبری از برداشت چوب توسط پیمانکاران و فروش آن نیست و مجری طرح موظف است مجموعه‌ای از تعهدات حفاظتی و احیایی شامل مقابله با آفات، پیشگیری و اطفای حریق، تامین تجهیزات لازم برای مهار آتش مانند دمنده‌ها، آتش‌کوب ها، پهپادها، دوربین‌های کشف حریق و دوربین‌های دیدبلند را به طور کامل اجرا کند.

سخنگوی سازمان منابع طبیعی گفت: در این طرح فقط آن بخشی از درختانی که شکسته افتاده تجمعی هستند و در واقع تجمع این‌ها باعث می‌شود که در آینده احیانا بیش از ظرفیت لازم در اکوسیستم باشد و ممکن است برخی آفات سوسک‌های چوب خوار جذب اینها شوند و محلی برای تکثیر این نوع آفات شوند.

وی جمع آوری تنه درختان خشک شده را در جلوگیری از گسترش آتش سوزی موثر خواند و گفت: با وجود اینکه درختان شکسته و افتاده خود باعث آتش سوزی نمی‌شود، اما خاموش کردن آنها دشوار است، زیرا اغلب در داخل تنه این درختان حریق باقی می‌ماند و ممکن است با یک وزش باد به طور مجدد باعث شعله ور شدن حریق در جنگل‌ها شوند.

پورمقدم با تاکید بر اینکه طرح جنگلداری نوین کاملا با طرح‌های جنگلداری کلاسیک تفاوت دارد، افزود: در سال‌های گذشته و در طرح‌های جنگلداری سنتی کاشت گونه‌های صنوبر جهت بهره بردرای و در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی انجام شده بود، اما اکنون در لابه لای توده‌های سوزنی برگ، تجدید حیات طبیعی گونه‌های بومی اتفاق افتاده که باید به اینها کمک شود تا رشد کنند و به نفع گونه‌های جدید نیست که گونه‌های غیر بومی سوزنی برگ کاج برداشت شوند.

وی با بیان اینکه استمرار تولید چوب محور اصلی طرح‌های قبلی بود، اضافه کرد: در جنگلداری نوین رویکرد کاملا حفاظتی و احیایی است. در این مدل طرح در قالب یک حوزه آبخیز جنگلی و با حضور مدیر حوزه، ناظر فنی و ناظر حفاظتی اجرا می‌شود تا نظارت بر همه مراحل به صورت مستمر و دقیق انجام شود.