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مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی با اعلام وضعیت «سبز» و مطلوب ذخایر خونی استان، تأکید کرد که به دلیل محدودیت تاریخ انقضای فرآوردههای خونی، نیاز به اهدای مستمر خون از سوی مردم، یک ضرورت دائمی برای پشتیبانی از مراکز درمانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجتبی قهرمانرضائیه افزود: علیرغم مطلوب بودن سطح فعلی ذخایر، فرآوردههایی مانند پلاکت دارای عمر بسیار کوتاهی هستند و برای حفظ تداوم خدمترسانی به بیماران، جریان اهدای خون نباید متوقف شود.
او با اشاره به مشارکت ایثارگرانه مردم استان در دوران اخیر افزود: در شرایطی که نیاز مبرمی وجود داشت، ذخایر خونی استان به سطح «فوق مطلوب» رسید؛ بهگونهای که امکان ارسال خون و فرآوردههای آن به سایر استانهای نیازمند نیز فراهم شد.
مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی با بیان اینکه در سال جاری ۱۲ هزار واحد خون توسط مردم استان اهدا شده است، اهدای خون را یکی از حیاتیترین و انسانیترین اقدامات اجتماعی دانست و گفت: این عمل علاوه بر نجات جان بیماران، نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی شهروندان است.
قهرمانرضائیه در پایان خاطرنشان کرد: فرآیند اهدای خون شامل بررسیهای دقیق سلامت است که ضمن تأمین نیاز درمانی کشور، به اهداکنندگان نیز کمک میکند تا از وضعیت سلامت عمومی بدن خود آگاهی یابند.