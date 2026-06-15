تسهیلات کمبهره راهکار تقویت تولید فرش دستباف
نائب رئیس اول اتحادیه فرشفروشان با اشاره به چالشهای صنعت فرش در استان البرز گفت: تورم و تغییر الگوی مصرف باعث کاهش تقاضا برای فرش دستباف شده است و حمایت از بافندگان از طریق تسهیلات کمبهره و بهبود شرایط کار میتواند به رونق دوباره این هنر-صنعت کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
زینالعابدین روغنی، با حضور در برنامه «رهیافت» که به بررسی مشکلات صنایع فرش و قالیبافان استان البرز اختصاص داشت، گفت: بیش از ۴۵ سال است که در حوزه فرش فعالیت میکنم و در این مدت در بخشهای صادرات و تولید داخلی حضور داشتهام.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی بر بازار فرش افزود: با افزایش تورم، قیمتها تغییر میکند و همین موضوع بر میزان تقاضا اثر میگذارد. در سالهای اخیر نیز تغییر الگوی مصرف باعث شده است که فرش ماشینی در برخی موارد جایگزین فرش دستباف شود.
روغنی با بیان اینکه فرش دستباف از ارزش و دوام بالایی برخوردار است، ادامه داد: اگرچه فرش دستباف در زمره کالاهای سرمایهای محسوب نمیشود، اما در طول زمان ارزش خود را حفظ میکند و حتی در صورت ساییدگی نیز قابلیت ترمیم و استفاده مجدد دارد.
نائب رئیس اول اتحادیه فرشفروشان با اشاره به مشکلات بافندگان در برنامه رهیافت گفت: بسیاری از بافندگان به دلیل محدودیتهای مالی امکان تبلیغ و عرضه مناسب محصولات خود را ندارند، در حالی که فرش دستباف حاصل هنر و خلاقیت هنرمندان این حوزه است و شایسته توجه بیشتر در سبد مصرفی خانوارهاست.
وی حمایت از بافندگان و ارائه تسهیلات را از راهکارهای تقویت این صنعت دانست و افزود: تخصیص وامهای کمبهره به قالیبافان میتواند به افزایش تولید و رونق این هنر-صنعت کمک کند. همچنین لازم است برای کارگاههایی که در فضاهای محدود مانند زیرزمین فعالیت میکنند، تمهیداتی در نظر گرفته شود تا شرایط مناسبتری برای حفظ سلامت بافندگان فراهم شود.
روغنی با تأکید بر جایگاه جهانی فرش ایرانی گفت: فرش ایرانی در موزههای مختلف جهان نگهداری میشود و مایه افتخار و مباهات است. عمر، استقامت و اصالت فرش ایرانی در مقایسه با بسیاری از فرشهای دستباف کشورهای رقیب بالاتر است.
وی در پایان بر ضرورت تغییر رویکرد در بازارسازی فرش دستباف تأکید کرد و گفت: برای رونق این هنر اصیل باید برنامهریزیهای جدیدی در حوزه بازاریابی و معرفی هرچه بیشتر فرش ایرانی انجام شود.