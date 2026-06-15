با افزایش دما و و سیر صعودی مصرف برق، ۶ هزار و ۵۰۰ مشترک صنعتی در استان سمنان به رعایت شاخص‌های استفاده بهینه از انرژی فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه ۴۶ درصد انرژی برق در این استان مصارف صنعتی دارد گفت: علاوه بر بخش‌های خانگی و تجاری، مدیریت مصرف در بخش مشترکان صنعتی هم اجتناب ناپذیر است.

مهدی پاک طینت افزود: جابجایی یک روز کاری صنایع به روز جمعه، اصلاح فرآیند تولید، کاهش تلفات داخلی برق، استفاده از برق بازار بورس نیروگاه‌های خورشیدی (برق قطع نشو) و تعمیرات اساسی دستگاه‌ها از مواردی است که صنایع باید برای مدیریت مصرف انرژی بکار ببرند.