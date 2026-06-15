افتتاح هیئت صلح ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت کرمان
آیین افتتاح هیئت صلح ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و همچنین اعطای احکام صلحیاران با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان
؛ صبح امروز، آیین افتتاح هیئت صلح ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و همچنین اعطای احکام صلحیاران با حضور مسئولان استانی برگزار شد.
ابراهیمی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، در ابتدای این جلسه با اشاره به تقاضای همکاری بیشتر این مجموعه با دادگستری استان، ابراز امیدواری کرد که با فعالیت صلحیاران، شاهد کاهش چشمگیر ورودی پروندههای اختلافی در بخش تولیدکنندگان و کارآفرینان استان باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان، نیز در این مراسم، ضمن تقدیر از تلاشها در جهت فرهنگسازی صلح و سازش در جامعه، بیان داشت: “شوراهای حل اختلاف در راستای نظاممند کردن صلح و سازش گامهای مؤثری برداشتهاند تا از کشیده شدن اختلافات مردم به دادگستری و ماندگاری کینهها جلوگیری شود. افتخار ما خدمت به مردمی است که در کنار مسئولان، میدانداری کرده و دشمن را به زانو درآوردهاند.
همچنین، برای تولیدکنندگانی که در خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت میکنند، اقداماتی نظیر آموزش صلحیاران را انجام دادهایم تا موانع و مشکلات و اختلافات آنها در مسیر تولید، از طریق صلح و سازش مرتفع گردد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به ظرفیتهای بالای استان کرمان در حوزه صنایع و معادن، که موجب واریز حقوق دولتی مناسبی برای کشور شده است، بر لزوم وصول حقوق استان و مردم از این محل و صرف آن در جهت رفع نیازهای آنان تأکید کرد و افزود: باید سهم مردم استان را از حقوق دولتی وصول کرده و تا ریال آخر آن را پیگیری کنیم.
وی همچنین به راهاندازی هیئتهای صلح در ادارات مختلف و اثربخشی آنها اشاره کرد و گفت: این هیئتهای صلح تخصصی، مانند هیئت صلح خانه صمت، با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پروندهها به دادگستری، و برداشتن موانع تولید و اشتغال راهاندازی شدهاند و صلحیاران باید با جدیت در این زمینه فعال باشند.
در پایان این مراسم، از پوستر پویش “به عشق امام حسین (ع) میبخشم” نیز رونمایی شد.