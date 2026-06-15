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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۲۵

سازمان هواشناسی کشور با صور هشدار هواشناسی سطح زرد، از ناپایداری جوی در شمالغرب کشور و ارتفاعات البرز خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۵- ۱۰:۰۰
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
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