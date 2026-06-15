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برخورد یک دستگاه سواری پراید و سمند در ورودی تربت حیدریه، یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه گفت: وقوع حادثه رانندگی در ورودی تربت حیدریه از سمت مشهد، دیشب از سوی مرکز عملیات و هماهنگی جمعیت هلال احمر استان به پایگاه امداد جاده ای شهدای کامه اعلام شد.
سعید فکوری افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی هلال احمر با یک دستگاه آمبولانس و خودروی تخصصی نجات به محل اعزام شدند.
فکوری ادامه داد: پس از رسیدن تیم های عملیاتی به محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه سمند با یکدیگر برخورد کرده اند.
رئیس جمعیت هلال احمر تربت حیدریه بیان کرد: در این حادثه چهار نفر دچار حادثه شدند که یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: دو نفر از مصدومان که در داخل خودرو محبوس شده بودند، با تلاش نیروهای عملیاتی هلال احمر رهاسازی شدند و مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافتند.