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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام از تدوین طرح جامع ترافیک شهر ایلام با هدف روانسازی عبور و مرور خبر داد و بر ساماندهی سرویس مدارس و پارکینگهای خصوصی مهران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در نشست شورای ترافیک استان که با محوریت بررسی مسائل حملونقل شهری، سرویس مدارس و تمهیدات ویژه ایام اربعین حسینی در محل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، با اشاره به ضرورت اجرای قانون در حوزه خدمات شهری گفت: شهرداریها موظف به تأمین هزینه و سرویس مدارس استثنایی هستند و در استان ایلام ۶۴۴ دانشآموز نیازمند استفاده از این خدمات وجود دارد.
دارابی افزود: این اقدام حداقل حمایت از خانوادههای دارای فرزند استثنایی محسوب میشود. این خانوادهها با مشکلات متعددی مواجه هستند و لازم است دستگاههای مسئول برای کاهش بخشی از این دغدغهها ورود جدی داشته باشند. مناسبسازی ناوگان حملونقل عمومی برای استفاده دانشآموزان استثنایی یک ضرورت اساسی است.
معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به سامانه «سپند» برای ساماندهی سرویس مدارس ادامه داد: نباید مشکلات سالهای گذشته تکرار شود. لازم است رانندگان دارای صلاحیت فنی و اخلاقی پیش از آغاز سال تحصیلی تعیین تکلیف شوند. نرخگذاری خدمات باید واقعی و شفاف باشد تا از سردرگمی والدین جلوگیری شود.
دارابی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی بر ضرورت ساماندهی پارکینگهای خصوصی در شهر مهران تأکید کرد و گفت: این پارکینگها باید شناسنامهدار شوند. موضوعاتی همچون هزینه، روشنایی، محصورسازی، بیمه خودروها و سایر الزامات باید به صورت دقیق مشخص شود تا از هرگونه تخلف و دریافت هزینههای خارج از نرخ مصوب جلوگیری شود.
معاون عمرانی استاندار ایلام به اقدامات زیرساختی مرتبط با اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح و ساماندهی میدان اربعین، پارکسوار و دوربرگردانها در حال اجراست. نصب تابلوها، خطکشیها و ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان به ویژه محور مهران–دهلران–اندیمشک باید با سرعت بیشتری تکمیل شود. رفع نقاط حادثهخیز محور نصریان دهلران پیش از اربعین آسفالت و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
دارابی بر ضرورت تدوین طرح جامع ترافیک شهر ایلام تأکید کرد و افزود: مدیریت ترافیک هسته مرکزی شهر، اصلاح میادین، یکطرفهسازی برخی معابر و ارتقای دسترسیهای شهری باید با نظر کارشناسان و مشاوران تخصصی ترافیک انجام شود تا جریان تردد در شهر روانسازی گردد.