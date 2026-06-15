به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی شهرستان لار گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس این شهرستان با هماهنگی قضایی در بازرسی از یک منزل مسکونی موفق به کشف هفت دستگاه استخراج ارز دیجیتال فاقد مجوز شدند.

سرهنگ محمد رستمی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه‌ها را ۳۲ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.