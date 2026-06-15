فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از اجرای طرح ضربتی ۷۲ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد که در این عملیات، بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف اعمال قانون شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سردار رحیم جهانبخش با اشاره به پاسخگویی به مطالبات مردمی در راستای تأمین امنیت، افزود: این طرح با بسیج تمامی نیرو‌های عملیاتی پلیس و با حمایت مراجع قضایی، با هدف برخورد با ناهنجاری‌های ترافیکی، مزاحمت‌های خیابانی، اوباش‌گری و خودرو‌های فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش اجرا شد.

وی با تأکید بر اینکه پلیس در برابر رفتار‌های هنجارشکنانه هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت، افزود: برخی افراد در ساعات پایانی شب با سوءاستفاده از خلوتی معابر، اقدام به حرکات خطرناک، عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌کردند که با برخورد قاطع مأموران مواجه شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی در ادامه تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، علاوه بر اعمال قانون بیش از ۱۰ هزار وسیله نقلیه، ۱۸۰ فقره پرونده قضایی تشکیل شد. همچنین ضمن توقیف خودرو‌های متخلف، ۹ تن از افراد دارای سابقه اوباشگری نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سردار جهانبخش با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اجرای این طرح‌ها ستودنی است و پلیس با تمام توان برای حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه در برابر قانون‌شکنان ایستاده است.