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طنین چکشهای چاقوسازی در روستای میرجانِ استان زنجان، از دل کارگاههای کوچک این روستا به گوش میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ روستای میرجان با بیش از ۳۰ کارگاه فعال چاقوسازی، این روزها با طنین چکشهای آهنگران، به نمادی از پویایی صنایعدستی استان بدل شده است.
جایی که هنر دیرینه چاقوسازی با دستان استادکاران محلی زنده مانده و در کنار صدای چکشها، روایت تلاش برای حفظ یک میراث بومی را بازگو میکند.
در استان زنجان۱۲ هزار هنرمند فعالیت می کنند ؛ هزار و ۴۰۰ نفر از این هنرمندان تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.