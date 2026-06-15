فعال حوزه فرش و مجموعه‌دار برتر منتخب سازمان جهانی موزه‌ها (ICOM)، با اشاره به پیشینه فرش‌بافی در استان البرز گفت: برای حفظ و رونق فرش دستباف باید به تنوع طرح و رنگ، سلیقه نسل جدید و حمایت از بافندگان و برپایی نمایشگاه‌های فصلی توجه جدی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی سبحانی از فعالان حوزه فرش و منتخب مجموعه‌دار برتر از سوی سازمان جهانی موزه‌ها (ICOM) در برنامه «رهیافت» گفت: فعالیت در حوزه فرش را از کودکی آغاز کردم و خانواده‌ام نیز از گذشته در این حرفه مشغول بودند. لازم است نسل جدید به ارزش و سرمایه فرهنگی فرش دستباف باور داشته باشد. در سال‌های اخیر به دلیل تبلیغات گسترده و قیمت پایین‌تر، فرش ماشینی توجه بیشتری از سوی مردم جلب کرده است.

سبحانی در برنامه رهیافت ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های فصلی فرش در استان البرز می‌تواند انگیزه خرید مردم را تقویت کند. تولیدات مجموعه ما کاملاً سنتی است، اما باید توجه داشت که کشور‌های رقیب مانند هند و برخی کشور‌های دیگر با شناخت سلیقه مشتریان، انواع فرش و کف‌پوش را تولید و عرضه می‌کنند.

وی با تأکید بر تغییر سلیقه نسل جدید گفت: تنوع رنگ، طرح و به‌روزرسانی در صنعت فرش دستباف ضروری است تا بتوان نیاز مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان را تأمین کرد. نوآوری بیشتر در فرش‌های اعلا و ابریشمی دیده می‌شود و لازم است این رویکرد در سایر تولیدات نیز گسترش یابد. برای افزایش رونق بازار، طرح‌های فروش اقساطی فرش نیز در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند راحت‌تر خرید کنند.

سبحانی با اشاره به پیشینه فرش‌بافی در استان البرز گفت: در این استان سه منطقه مهم فرش‌بافی وجود داشته است. منطقه «آجین‌دوجین» در محدوده کردان که فرش‌های بسیار ارزشمندی در آن بافته می‌شد و در سال ۱۳۹۹ به ثبت ملی رسید. در مجموعه شخصی خود فرشی از این منطقه دارم که قدمت آن به حدود ۲۰۰ سال پیش بازمی‌گردد.

وی در برنامه زنده رهیافت افزود: منطقه دیگر اشتهارد است که شاهسون‌ها در آن به فرش‌بافی مشغول بودند و همچنین طالقان بالا و پایین که منشأ فرش کلاردشت محسوب می‌شود. این فرش‌ها به‌ویژه به دلیل رنگ آبی خاص و منحصربه‌فردشان شناخته می‌شوند.

سبحانی در این گفت‌و‌گو رادیویی تأکید کرد: احیای هنر فرش‌بافی اهمیت زیادی دارد. در ارزش یک فرش حدود ۲۰ درصد مربوط به مصالح و مواد اولیه است و ۸۰ درصد آن به دسترنج بافنده مربوط می‌شود؛ بنابراین باید دستمزد بافندگان به‌گونه‌ای باشد که بتوانند از این راه امرار معاش کنند.