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معاون وزیر علوم گفت که آموزش عالی کشور در شرایط پس از جنگ و تحریم نیازمند تصمیمگیریهای جدی، رفع موانع ساختاری و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر ابطحی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی فعال در توسعه همکاریهای علمی و بینالمللی، گفت که آموزش عالی کشور در شرایط پس از جنگ و تحریم نیازمند تصمیمگیریهای جدی، رفع موانع ساختاری و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی است.
وی با اشاره به جلسه مسئولان دانشگاهی با رهبر شهید اظهار کرد: «در آن نشست گزارشی از چالشها و مشکلات حوزه آموزش عالی ارائه شد و ایشان این پرسش را مطرح کردند که مرجع حل این مشکلات کجاست. این موضوع نشان میدهد که علاوه بر طرح مسائل، باید سازوکارهای مشخصی برای رفع موانع و پیگیری مطالبات دانشگاهها وجود داشته باشد.»
ابطحی افزود: «شرایط جنگ و تحریم بدون تردید بر فعالیتهای علمی و دانشگاهی تأثیر گذاشته است، اما نباید اجازه داد مسائل و نیازهای اساسی آموزش عالی در سایه این شرایط فراموش شود. آنچه در حوزه دفاعی، فناوری و سلامت به دست آمده، حاصل اتکا به ظرفیتهای علمی کشور بوده و این تجربه باید در سایر حوزهها نیز مورد توجه قرار گیرد.»
وی یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی را محدودیت منابع دانست و گفت: «در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ملی مواجه است، باید از هرگونه هدررفت سرمایههای انسانی و مالی جلوگیری کرد. اعزام دانشجویان به دانشگاههای پرهزینه خارجی بدون بازده مناسب، یا عدم استفاده مؤثر از ظرفیت دانشگاههای داخلی و دانشجویان بینالمللی، میتواند به منافع ملی آسیب وارد کند.»
وی با انتقاد از برخی فرصتهای از دست رفته در حوزه همکاریهای علمی منطقهای افزود: «کشورهایی مانند عراق و کشورهای آسیای مرکزی میتوانند شرکای مهم علمی و آموزشی ایران باشند. با وجود ظرفیتهای گسترده فرهنگی، علمی و فناورانه، هنوز از تمامی فرصتهای موجود برای توسعه همکاریهای دانشگاهی و جذب دانشجویان خارجی بهرهبرداری نشده است.»
دکتر ابطحی همچنین به ضرورت ساماندهی فعالیت نهادهای مختلف در عرصه بینالملل اشاره کرد و گفت: «گاهی شاهد موازیکاری و تداخل وظایف میان دستگاههای مختلف هستیم. در حالی که در بسیاری از کشورها، مسئولیتها در حوزه روابط علمی و بینالمللی کاملاً مشخص و شفاف است، در کشور ما این پراکندگی میتواند موجب کاهش اثربخشی اقدامات شود.»
وی با تقدیر از تلاش رایزنان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اظهار داشت: «این افراد با وجود امکانات محدود، نقش مهمی در توسعه ارتباطات علمی ایفا میکنند، اما جایگاه علمی ایران اقتضا میکند که حمایت بیشتری از این ظرفیتها صورت گیرد.»
معاون وزیر علوم یکی از اولویتهای مهم کشور را انتقال فناوری دانست و تأکید کرد: «بازسازی و توسعه صنایع نباید صرفاً به واردات تجهیزات و خطوط تولید محدود شود. آنچه اهمیت دارد انتقال دانش فنی، بومیسازی فناوری و ارتقای توانمندیهای علمی و فناورانه کشور است تا منافع بلندمدت برای ایران حاصل شود.»
وی با اشاره به جایگاه دانشگاههای برتر کشور گفت: «دانشگاههای تراز اول باید نقش پیشرو در ارتقای علمی کشور ایفا کنند. این دانشگاهها میتوانند موتور محرک همکاریهای بینالمللی، تولید دانش و توسعه فناوری باشند و در مواجهه با چالشهای ملی نقش راهبردی ایفا کنند.»
ابطحی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و افزود: «ممکن است بازگشت همه نخبگان به کشور امکانپذیر نباشد، اما میتوان از طریق طرحهای پژوهشی مشترک، فرصتهای مطالعاتی، همکاریهای آموزشی و پروژههای فناورانه از دانش و تجربه آنان بهرهمند شد. این سرمایه انسانی یکی از بزرگترین ظرفیتهای علمی کشور به شمار میرود.»
وی ادامه داد: «وزارت علوم تلاش کرده است با اصلاح آییننامهها و ایجاد سازوکارهای جدید، زمینه همکاری پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی را فراهم کند و نگاه فعال و فرصتمحور را جایگزین رویکردهای محدودکننده گذشته سازد.»
دکتر ابطحی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت هدفمند از پژوهش و نوآوری گفت: «حرکت به سمت گرنتهای پژوهشی رقابتی، ایجاد گرنتهای مشترک بینالمللی و حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای علمی، ارتقای کیفیت تحقیقات و تقویت جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی باشد.»