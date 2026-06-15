سفیر کره جنوبی در ایران از آماده سازی صندوقچه‌های فرهنگی کره جنوبی متعلق به قرن ۱۴ میلادی و نمایش آنها در موزه‌های ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ «کیم جون پیو» با اشاره به گسترش دیپلماسی فرهنگی میان کره جنوبی و ایران گفت: سفارت کره جنوبی در نظر دارد تا از طریق این جعبه های فرهنگی، ابتدا فرهنگ کره جنوبی و در نهایت اشتراکات فرهنگی با ایران، مانند شعر و ادبیات در معرض نمایش عمومی قرار دهد.

وی افزود: ساخت این صندوقچه های فرهنگی به عنوان موزه های کوچک و قابل حمل در سال ۲۰۲۴ تکمیل و یک سال بعد به سه کشور منتخب از جمله ایران ارسال شد.

سفیر کره جنوبی در ایران گفت : این آثار منتخب از قرن ۱۴ میلادی، شامل نمادهای فرهنگی و باز تولید شده از جمله وسایل، ابزار و لباس های سنتی در دوران چوسان قدیم است.

«کیم جون پیو» به بخش های مختلف این موزه سیار اشاره کرد و افزود : این مجموعه‌ فرهنگی ویژه، در چهار بخش توسط موزه ملی مردم شناسی کره جنوبی طراحی و تولید شده که نمایانگر فرهنگ و احساسات مردم این کشور است.

وی گفت : بخش اول صندوقچه‌های فرهنگی کره‌جنوبی به آموزش الفبایی زبان کره و اصلاحات بهمراه جملات پرکاربرد اختصاصی دارد و سیر تحول تاریخ و معماری نیز توسط صفحات نمایشی در اختیار بازدید کنندگان قرار داده است.

کیم جون پیو با اشاره به قسمت دوم موزه تاکید کرد: این قسمت به فضای داخلی خانه های سنتی، اما مختص به آقایان است؛ مانند کلاه های سنتی، ادوات نوشتن شعر و ادبیات که در کنار وسایل تزیینی باز تولید و طراحی شده است.

سفیر کره جنوبی افزود: قسمت سوم هم به بانوان کره ای اشاره دارد، وسایل خیاطی، گلدوزی و ابزار های تولد یک سالگی کودکان کره ای مطابق با دوره چوسان قدیم اشاره دارد که از موارد قابل ذکر و جذاب این بخش از موزه است.

کیم جون پیو به بخش پایانی صندوقچه های فرهنگی کره جنوبی اشاره کرد و گفت: لباس‌های سنتی زنان و مردان کره ای با هدف ارائه سبک زندگی و ارزش های اجتماعی آسیای شرق در قسمت چهارم جانمایی شده. است.

سفیر کره جنوبی در ایران با اشاره به شیوه نمایش آثار باز تولید شده از قرن ۱۴ میلادی گفت: آثار این موزه سیار پس از بازگشایی مجدد موزه های ایران برای عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.