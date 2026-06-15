عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس: ابتدا باید ایالات متحده به تعهداتش عمل کند و سپس ما اقدام کنیم، زیرا مقامات کاخ سفید سابقه بدی دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در گفت‌و‌گو با خانه ملت اظهار داشت: متاسفانه در دوره برجام نسیه کار شد لذا اکنون باید نقد معامله کرد و نباید نسیه کار شود.

وی افزود: در واقع باید ابتدا ایالات متحده به تعهداتش عمل کند و سپس ما اقدام کنیم، زیرا مقامات کاخ سفید سابقه بدی دارند و همواره در معاهده‌های بین المللی دبه کرده‌اند.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان مثال پرداخت کامل خسارت‌های واره به کشورمان مطابق برآورد‌ها از جمله موارد مهم به شمار می‌آید. نمی‌شود که آمریکایی‌ها بدون هیچ دلیلی اقدام به تجاوزگری کنند و نهایتا هم از کنار آنها گذشت کنیم، بنابراین باید این موضوع عملیاتی شود.

وی ادامه داد: همچنین آزاد شدن کلیه اموال و دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیز از دیگر مواردی است که باید به صورت دقیق مورد توجه قرار بگیرد.

صباغیان خاطرنشان کرد: در واقع می‌توان اذعان کرد شروط ۱۰ ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شد، همگی باید بروز و ظهور داشته باشند تا بتوانیم در مذاکرات پیروز شویم.