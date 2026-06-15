کارشناس هواشناسی با اعلام آغاز بارش‌های تابستانی و رگبار‌های موسمی از امروز (۲۵ خرداد)، نسبت به وقوع صاعقه و وزش باد شدید در ۵ استان کشور هشدار داد و از شهروندان خواست احتیاط‌های لازم را در سفر‌ها و فعالیت‌های روزانه مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد اصغری افزود: بعدازظهر امروز، شرایط برای وقوع رگبار‌های موسمی در دامنه‌های جنوبی سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرقی هرمزگان فراهم است.

وی با اشاره به شرایط جوی شمال‌غرب کشور افزود: مسافرانی که قصد تردد در مناطق کوهستانی و شهر‌هایی نظیر تبریز، ارومیه، خوی، اردبیل، میانه و اهر را دارند، باید آمادگی مواجهه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید را داشته باشند. اصغری با تأکید بر خطر وقوع صاعقه، از شهروندان خواست در ساعات بعدازظهر از حضور در ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت سواحل شمالی کشور نیز گفت: انتقال رطوبت از دریا به خشکی، موجب وقوع بارندگی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد شد؛ به‌طوری که شدت بارش‌ها در مناطقی از جمله ماسال، لنگرود، لاهیجان، گمیشان، آق‌قلا و مراوه‌تپه بیشتر از سایر نقاط پیش‌بینی می‌شود. وی همچنین با اشاره به مواج بودن دریای خزر، نسبت به پرهیز از شنا و تفریحات دریایی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هشدار داد.

اصغری در بخش دیگری از گزارش خود از صدور هشدار‌های لازم برای وزش باد شدید در استان‌های تهران، خراسان جنوبی و کردستان طی روز‌های آینده خبر داد.

همچنین ساکنان خراسان شمالی و خراسان رضوی طی امروز و فردا علاوه بر تجربه بارش‌های پراکنده، با نوسانات محسوس دمایی رو‌به‌رو خواهند بود. وی در پایان به فعالان بخش دامداری توصیه کرد با توجه به تنش‌های دمایی پیش‌رو، تمهیدات لازم برای تأمین آب کافی دام‌ها را در نظر بگیرند.