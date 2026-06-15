بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف اعمال قانون شدند
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت خبر داد.
سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال مطالبات مردمی، طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی با بسیج تمامی نیروهای عملیاتی پلیس استان اجرا و بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت مورد اعمال قانون شدند.
فرمانده انتظامی استان ضمن هشدار به قانون شکنان در خصوص برخورد جدی و قانونی پلیس با آنان، ادامه داد: برخی از اشخاص متاسفانه در ساعات پایانی شب با سوء استفاده از خلوتی خیابانها اقدام به حرکات بسیار خطرناکی در سطح شهر و یا عربده کشیها و مزاحمت به مردم و بعضا گستاخی و درگیری با مردم میکردند، که به هیچ عنوان پلیس چنین رفتاری را بر نمیتابد و بر همین اساس بیش از ۱۸۰ فقره در این خصوص تشکیل پرونده قضایی شده و خودروی آنان هم توقیف و ۹ نفر از آنان که دارای سوابق اوباشگری بودند نیز دستگیر شدند.