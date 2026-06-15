فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اجرای طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودرو‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت خبر داد.

سردار رحیم جهانبخش در تشریح این خبر اظهار داشت: به دنبال مطالبات مردمی، طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی با بسیج تمامی نیرو‌های عملیاتی پلیس استان اجرا و بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت مورد اعمال قانون شدند.

فرمانده انتظامی استان ضمن هشدار به قانون شکنان در خصوص برخورد جدی و قانونی پلیس با آنان، ادامه داد: برخی از اشخاص متاسفانه در ساعات پایانی شب با سوء استفاده از خلوتی خیابان‌ها اقدام به حرکات بسیار خطرناکی در سطح شهر و یا عربده کشی‌ها و مزاحمت به مردم و بعضا گستاخی و درگیری با مردم می‌کردند، که به هیچ عنوان پلیس چنین رفتاری را بر نمی‌تابد و بر همین اساس بیش از ۱۸۰ فقره در این خصوص تشکیل پرونده قضایی شده و خودروی آنان هم توقیف و ۹ نفر از آنان که دارای سوابق اوباشگری بودند نیز دستگیر شدند.