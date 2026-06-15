رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به صدور سه نامه تاریخی رهبر شهید به جوانان اروپا و آمریکا، گفت: پیام اصلی رهبر شهید به جوانان غرب این است که برای رهایی از اسلام‌هراسی و تبلیغات رسانه‌ای، حصار‌ها را بشکنند و مستقیماً به سراغ تلاوت قرآن کریم بروند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم اعطای «نشان سمت درست تاریخ»، با تحلیل ابعاد نامه‌های سه‌گانه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا، خطاب قرار دادن جوانان غربی را ناشی از ریشه‌دار بودن بنیان نظام استعماری و سلطه‌گر در این جوامع دانست.

دکتر عاملی با اشاره به مکانیسم «تولید نفرت» در غرب (از یهودی‌ستیزی و ژاپن‌هراسی تا اسلام‌هراسی)، تأکید کرد: پیام اصلی رهبری به جوانان غرب این است که برای رهایی از اسلام‌هراسی و تبلیغات رسانه‌ای، حصار‌ها را بشکنند و مستقیماً به سراغ تلاوت قرآن کریم بروند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خامنه‌ای و توصیف ایشان به عنوان رهبری دلسوز نه تنها برای ملت ایران و جبهه مقاومت، بلکه برای تمام بشریت، اظهار کرد: سال‌ها توفیق داشتیم در معرض بیانات حکیمانه امام شهیدمان قرار بگیریم؛ نگاه متعالی ایشان همواره بیدارگر دل‌ها بود و خود را نه فقط رهبر ایران، بلکه دلسوز همه ملت‌های جهان می‌دانستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به صدور سه نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۴۰۳، افزود: این سه نامه در یک دهه پرنور، نسل جوان غرب آمریکا و اروپا را مورد خطاب قرار داد. رهبر انقلاب با توکل بر خدا و نگاهی الهی، این باور را به جوانان جهان منتقل کردند که دل‌های آنان آماده پذیرش حق و قرار گرفتن در سمت درست تاریخ است.

* چرا جوانان اروپا و آمریکا؟

حجت الاسلام والمسلمین عاملی، در پاسخ به این پرسش که چرا پیام رهبری مشخصاً متوجه جوانان اروپا و آمریکاست و نه جوانان آسیا یا دیگر نقاط جهان، توضیح داد: واقعیت تلخ این است که بنیان نظام استعماری و سلطه با محوریت آمریکا و اروپا شکل گرفته است. اروپایی‌ها در دفتر تاریخ خود، ننگ استعمار بیش از ۸۵ درصد از خاک جهان را ثبت کرده‌اند و با نگاه «یورو سانتریزم» (اروپامحوری)، خود را قلب و مرکز عالم پنداشتند تا دامنه سلطه خود را بر جهان تحمیل کنند.

* نسل‌کشی بومیان آمریکا و نقش هالیوود در تطهیر چهره استعمار

وی با مرور تاریخی جنایات غرب علیه بشریت، گفت: ایالات متحده آمریکا که پایه‌های شکل‌گیری آن شبیه به رژیم غاصب صهیونیستی بود، با غصب سرزمین بومیان و کشتاری وحشیانه، مرتکب نسل‌کشی شد. اما رسانه و هالیوود با تصویرسازی از بومیان آمریکا به عنوان «وحشی‌هایی فاقد روح انسانی»، این جنایات را توجیه و تطهیر کردند.

* فلسفه اعطای «نشان سمت درست تاریخ»؛ دفاع از حقیقت به قیمت اخراج از هاروارد

دکتر عاملی با تشریح فلسفه شکل‌گیری «نشان سمت درست تاریخ» افزود: این مدال با تدبیر موسسه انقلاب اسلامی و تایید رهبر شهیدمان طراحی شد تا به انسان‌های آزاده‌ای اهدا شود که حریت دفاع از حقیقت را داشته‌اند. کسانی که در طرف صداقت، مبارزه با ظلم و اقامه عدالت ایستادند، ولو به قیمت اخراج شدن از دانشگاه. همان‌طور که اساتید و دانشجویان دانشگاه هاروارد را به دلیل ایستادگی بر حق اخراج و فضای اختناق ایجاد کردند.

* شکستن تابوی صهیونیسم؛ از سانسور پیام رهبری در گاردین تا رسوایی زندان‌های فرانسه

وی با اظهار افتخار نسبت به شریف ایران که عظمت‌های بزرگی در دوران ۱۰۰ روزه پرافتخار اخیر خلق کردند، تصریح کرد: مطمئنم روح شهدا، به‌ویژه روح امام شهیدمان و کودکان شهید، از این عظمت‌آفرینی‌های مردم ایران، لبنان، یمن، فلسطین، عراق و سیطره بزرگ جبهه مقاومت خشنود است. این بیداری دیگر محدود به غرب آسیا نیست و در سطح اروپا، آمریکا و آفریقا نیز اتفاق افتاده است.