هزینه هزار میلیارد تومانی برای کاهش ترافیک نوشهر
حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک و اجرای جاده دسترسی بندر نوشهر به کمربندی هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر نقش زیرساختهای حملونقل در توسعه اقتصادی استان گفت: طرح راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، یکی از مهمترین طرحهای پشتیبان تولید، تجارت و اقتصاد دریامحور در مازندران است که آثار آن فراتر از محدوده شهرستان نوشهر خواهد بود.
تولایی با اشاره به پیشرفت قابل توجه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی افزود: در شرایطی که توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از راهبردهای اصلی کشور و استان دنبال میشود، ایجاد زیرساختهای لجستیکی و حملونقل از مهمترین پیشنیازهای تحقق این هدف به شمار میرود.
وی ادامه داد: بندر نوشهر یکی از دروازههای مهم تجارت در شمال کشور است و تکمیل این مسیر اختصاصی، ضمن کاهش زمان جابهجایی کالا، هزینههای حملونقل را کاهش داده و زمینه افزایش رقابتپذیری فعالان اقتصادی و تجاری را فراهم میکند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: بهرهبرداری از این طرح علاوه بر روانسازی تردد کامیونها و ناوگان حمل بار، ظرفیتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای بندری، رونق صادرات و تقویت زنجیره تأمین در غرب استان ایجاد خواهد کرد.
تولایی با اشاره به سرمایهگذاری گسترده انجامشده در این طرح افزود: نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک و اجرای این طرح هزینه شده که نشاندهنده نگاه توسعهمحور دولت و اهمیت راهبردی بندر نوشهر در معادلات اقتصادی استان است.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار مازندران، همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و تلاش مجموعه مدیران استانی و شهرستانی گفت: راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری ماندگار برای آینده اقتصاد استان و بسترساز جهش فعالیتهای تجاری و لجستیکی در شمال کشور است.