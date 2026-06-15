استاندار البرز با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، از فراهم شدن امکانات تردد مردم به تهران خبر داد و همزمان به تشریح آخرین اقدامات استان در حوزه‌های اجاره مسکن، نان، تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر و طرح های عمرانی و درمانی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مجتبی عبداللهی در برنامه نگاه مردم ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان پاسدار و مردم عزیز کشورمان که در جنگ رمضان عزیزان خود را از دست دادند، اظهار کرد: همدلی و همراهی خود را با ملت بزرگ ایران اعلام می‌کنیم و از مردمی که پیروز مطلق این جنگ نابرابر بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر داریم.

وی افزود: جنگی که از سوی رژیم آمریکایی صهیونیستی به ایران تحمیل شد، با ایستادگی مردم به صحنه پیروزی ملت تبدیل شد و به‌طور خاص این مردم بودند که در میدان و خیابان پیروز شدند. آنچه شایسته این مردم است، باید از سوی مسئولان و خدمتگزاران آنان انجام شود.

تمهیدات البرز برای مراسم تشییع و وداع

استاندار البرز با اشاره به برنامه مراسم‌های پیش‌رو گفت: بر اساس اطلاعیه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه در تهران برگزار می‌شود و پس از آن نیز مراسم‌هایی در حرم حضرت معصومه (س) و همچنین پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده است.

عبداللهی تصریح کرد: برای مردم استان البرز که قصد حضور در مصلی تهران را دارند، امکانات و مقدمات لازم برای تردد فراهم خواهد شد.

توافق برای کنترل اجاره‌بها در البرز

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجاره مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و دولت پیشنهاد‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند و اختیاراتی نیز از سوی ریاست جمهوری به استانداری‌ها تفویض شده است. نشست‌هایی با اصناف و اتحادیه‌ها برگزار شد و با همراهی اصناف با اتحادیه املاک، تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسید که بر اساس آن افزایش اجاره‌بها در مرکز استان البرز حداکثر ۲۰ درصد و در شهرستان‌های استان ۱۵ درصد باشد.

وی با درخواست از مالکان برای همراهی بیشتر گفت: انتظار ما از صاحبان املاک این است که همانند همیشه، امسال نیز با توجه به شرایط خاص کشور، قرارداد‌ها را تمدید کرده و حتی‌الامکان مبلغی به اجاره‌ها اضافه نکنند.

عبداللهی همچنین از پیشنهاد اتحادیه املاک برای کاهش ۳۰ درصدی حق‌الزحمه مشاوران املاک خبر داد و افزود: پویش «همدلی موجران، مستأجران و مشاوران املاک» در استان شکل خواهد گرفت تا همان انسجام و همراهی سال گذشته بار دیگر در البرز رقم بخورد.

نارضایتی سه‌جانبه در حوزه نان؛ دولت، مردم و نانوایان

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از صنف نانوایان به‌ویژه در ایام جنگ گفت: برخی نانوایی‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت داشتند و جا دارد از زحمات آنان قدردانی شود. در حال حاضر در حوزه نان، دولت ناراضی است، مردم ناراضی هستند و نانوایان نیز ناراضی‌اند. رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۹ فرمان ۹ ماده‌ای در حوزه نان صادر کرده بودند و اکنون نیز کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل داده‌ایم.

عبداللهی با تشریح ابعاد یارانه آرد گفت: دولت امسال گندم را کیلویی ۴۰ هزار و ۹۵۰ تومان خریداری می‌کند و با احتساب هزینه حمل، این رقم برای دولت به بیش از ۶۰ هزار تومان می‌رسد، در حالی که آرد تحویلی به نانوایی‌ها کیلویی ۱۰۰ تومان است؛ به عبارتی دولت یارانه بسیار سنگینی در این بخش پرداخت می‌کند.

وی در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: با این حال فقط ۵.۵ درصد هزینه تمام‌شده یک نان بربری یا سنگک مربوط به آرد است و باقی هزینه‌ها شامل انرژی، تجهیزات، لوازم مصرفی و سایر هزینه‌هاست. در حالی که بخش زیادی از اعتراض‌ها متوجه نانوایی‌ها می‌شود، اما این تنها حلقه پایانی یک زنجیره بزرگ است.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۵۴۰ همت یارانه آرد پرداخت می‌شود، اما همچنان نارضایتی وجود دارد؛ بنابراین باید تغییرات اساسی در این زنجیره اعمال شود. یکی از طرح‌های در دست بررسی، حذف یارانه آرد و پرداخت مستقیم آن به مردم است که هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد.

وی از برگزاری جشنواره سنتی نان در استان نیز خبر داد و گفت: استان البرز دارای ۲۸ نوع نان سنتی است و تلاش می‌شود از ظرفیت جوانان و همچنین بانوان فعال در مدیریت نانوایی‌ها بیشتر استفاده شود.

دیوار‌های زندان رجایی‌شهر جمع‌آوری می‌شود

عبداللهی در ادامه به تغییرات ایجادشده در مجموعه زندان رجایی‌شهر اشاره کرد و گفت: یکی از دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در ۶ اسفند ۱۴۰۴، آغاز روند برداشتن دیوار‌های زندان رجایی‌شهر بود.

وی افزود: این زندان در مساحتی حدود ۶۳ هکتار تغییر کاربری آن به‌طور کامل انجام شده است. سهم شهرداری نیز مشخص شده و تصمیم بر آن است که این مجموعه به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود، هرچند این موضوع همچنان در حال پیگیری است. بخشی از این مجموعه نیز به فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانه اختصاص خواهد یافت و این موضوع در چارچوب دستور رئیس قوه قضاییه دنبال می‌شود.

البرز؛ نخستین مقصد سفر استانی رئیس‌جمهور

وی درباره سفر رئیس‌جمهور به البرز نیز اظهار کرد: قرار بود سفر استانی رئیس‌جمهور به البرز در ۱۶ اسفند انجام شود و تمام جلسات و هماهنگی‌ها نیز در نهاد ریاست‌جمهوری و استانداری صورت گرفته بود، اما وقوع جنگ مانع انجام این سفر شد. به محض آغاز دوباره سفر‌های استانی رئیس‌جمهور، البرز نخستین مقصد خواهد بود.

افتتاح طرح های کلان عمرانی در البرز

استاندار البرز با اشاره به طرح های آماده افتتاح در استان گفت: در حوزه آموزش، پروژه ۹۰ مدرسه با ۱۲۰ کلاس درس در دست اجراست که بخشی از آنها به‌زودی افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح بیمارستان کمالشهر و آغاز به‌کار مرکز درمانی و تشخیص سرطان امام علی (ع) خبر داد و افزود: این مرکز خدمات بسیار ارزشمندی ارائه می‌دهد و روزانه ۱۰۰ بیمار سرطانی را تحت درمان قرار می‌دهد. از صدا و سیما نیز درخواست می‌شود گزارشی ویژه از این مرکز تهیه کند.

عبداللهی همچنین از افتتاح ورزشگاه ۶ هزار نفری چندمنظوره استان خبر داد و به مجری سیمای البرز گفت: این ورزشگاه ظرفیت آن را دارد که حتی به‌عنوان جایگزینی برای ورزشگاه انقلاب تهران مورد استفاده قرار گیرد.

طرح شهید سلیمانی؛ نماد مهندسی و مقاومت

وی طرح شهید سلیمانی را یکی از مهم‌ترین طرح‌های کشور دانست و افزود: این طرح ۱۵ استان را به یکدیگر متصل می‌کند و به‌نوعی نماد مهندسی، مقاومت و توان ساخت‌وساز کشور است. این طرح حتی در میان ایرانیان خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار البرز درباره آخرین وضعیت راه‌های ارتباطی این طرح نیز گفت: باندی که به سمت آزادراه قزوین امتداد دارد، تا اول تیرماه و پس از تکمیل آسفالت، خط‌کشی و روشنایی، تا محدوده بهشت سکینه بازگشایی خواهد شد.

وی در برنامه زنده نگاه مردم ادامه داد: مسیر برگشت از قزوین به کرج نیز تا مردادماه به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین برای افزایش ایمنی، یک جاده پدافندی نیز در کنار مسیر اصلی ایجاد می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه پل این طرح حدود ۴۰ درصد آسیب دیده است، تصریح کرد: طراحی مجدد این بخش انجام شده و عملیات اجرایی دوباره آغاز شده است تا در بازه زمانی مشخص به بهره‌برداری برسد.