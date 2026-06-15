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چهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمندانه تلفات انرژی برق) همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و عوامل اجرایی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صبح امروز دوشنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه چهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب طبق روال دوشنبههای هر هفته همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار شد.
مهندس طاهر کیاهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در آئین افتتاح این مانور با اشاره به اینکه اجرای طرح ملی مهتاب میتواند بین ۵ تا ۶ درصد در کاهش پیک بار مؤثر باشد، گفت: این طرح با تمرکز بر اقدامات عملیاتی، شناسایی ظرفیتهای موجود شبکه، اصلاح فرآیندها و استفاده بهینه از تجهیزات، نقش مهمی در عبور موفق از دوره اوج مصرف تابستان دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری چهارمین دوشنبههای طرح مهتاب خاطرنشان کرد: استمرار این مانورها در سطح کشور، فرصت مناسبی برای همافزایی، ارتقای آمادگی عملیاتی و بهبود خدمترسانی به مشترکان فراهم میکند.
چهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشیها، بهبود بهرهبرداری و حمایت از برنامههای مدیریت مصرف برق در آذربایجان غربی نیز با ۶۰ اکیپ عملیاتی در سراسر استان همزمان با سایر استانها برگزار شد.