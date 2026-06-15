به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد جعفری گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به بروز مخاطرات جدی در جریان اجرای طرح چهارخطه‌سازی محور کلاردشت به مرزن‌آباد، برای ایمن سازی این جاده، ضرب الاجل سه روزه تعیین شد.

وی افزود: با تصمیم ابلاغ شده به مسئولان مرتبط، مقرر شد همه برنامه‌های ایمن‌سازی مسیر حداکثر ظرف مدت سه روز و به قید فوریت اجرایی شود.



دادستان کلاردشت تصریح کرد: مهم‌ترین مصوبات این جلسه، نصب سرعت گیر در فواصل هر ۲۵۰متر، استقرارجدا کننده‌های بتنی (نیوجرسی) در وسط محور در سراسر مسیر چهارخطه، نصب علائم هشداردهنده پلیس و آشکارسازی سرعت گیر‌های نصب شده نصب شده با قابلیت نورپردازی شبانه در سه ورودی کردیچال، اسپندکلا و پمپ CNG و نصب علائم راهنمایی و رانندگی مطابق با استاندارد‌های پلیس راهور بوده است.

محمد جعفری ادامه داد:، همه دستگاه‌ها و اشخاص مسئول موظفند این برنامه‌ها را را ظرف سه روز به اجرا کنند.



وی همچنین گفت:خودرو‌هایی که با سرعت غیرمجاز در محور چهارخطه کلاردشت–مرزن‌آباد تردد کنند، به مدت دو هفته به صورت سیستمی و فیزیکی توقیف می‌شوند.

جعفری افزود: در همین راستا، تا زمان تکمیل طرح، گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس راه به‌صورت شبانه‌روزی در این محور مستقر خواهند بود تا با افزایش ایمنی، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.