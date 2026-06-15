مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، با تأکید بر تغییر مأموریت‌های صنعت گاز کشور گفت: در شرایط کنونی، در کنار تداوم پروژه‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت هوشمند مصرف و فرهنگ‌سازی برای صیانت از منابع ملی در اولویت برنامه‌های این شرکت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ،جمشید درستکار در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت گاز آذربایجان‌غربی اظهار کرد: مایه افتخار است که امروز در جمع خانواده بزرگ شرکت گاز آذربایجان‌غربی حضور دارم و مسئولیتی را بر عهده می‌گیرم که حاصل دهه‌ها تلاش، تخصص و تعهد مدیران و کارکنان این مجموعه است.

درستکار با اشاره به سابقه فعالیت خود در صنعت گاز افزود: فعالیت خود را بیش از سه دهه پیش و در سال ۱۳۷۰ آغاز کردم و پس از تأسیس شرکت گاز آذربایجان‌غربی، در کنار مدیران پیشین و همکاران پرتلاش این مجموعه در مسیر توسعه گازرسانی استان ایفای نقش کرده‌ام. امروز با افتخار می‌توانم بگویم که در گازرسانی به ۴۸ شهر استان سهمی هرچند کوچک داشته‌ام.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با قدردانی از تلاش مدیران پیشین تصریح کرد: دستاورد‌های امروز این شرکت متعلق به یک فرد یا یک دوره مدیریتی نیست، بلکه نتیجه همدلی، تجربه، تخصص و تعهد خانواده بزرگ شرکت گاز آذربایجان‌غربی است و حفظ این سرمایه ارزشمند، وظیفه همه ماست.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور از طریق گاز طبیعی تأمین می‌شود، مدیریت صحیح مصرف، جلوگیری از هدررفت و مقابله با مصرف بی‌رویه یک ضرورت ملی است. از این رو، افزایش بهره‌وری، توسعه فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت هوشمند انرژی در کنار اجرای طرح‌های توسعه‌ای با جدیت دنبال خواهد شد.

درستکار در پایان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در موفقیت سازمان گفت: تحقق اهداف پیش‌رو بدون همراهی کارکنان پرتلاش شرکت امکان‌پذیر نیست و امیدوارم با اتکا به دانش، تجربه، همدلی و کار تیمی، فصل تازه‌ای از خدمت‌رسانی و پیشرفت برای شرکت گاز آذربایجان‌غربی رقم بخورد.