فدراسیون فوتبال اروگوئه نسبت به نحوه میزبانی از این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ به شدت از فیفا انتقاد کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی فوتبال اروگوئه آغاز پرتنشی در جام جهانی ۲۰۲۶ داشت. اتفاقی که باعث شد مسئولان فوتبال این کشور انگشت اتهام را به سمت برگزارکنندگان مسابقات و فیفا نشانه بروند.

شاگردان مارسلو بیلسا که اردوی آماده‌سازی خود را در کانکون مکزیک برپا کرده بودند، هنگام عزیمت به میامی برای نخستین دیدار مرحله گروهی مقابل عربستان با مشکل غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدند. هواپیمای اختصاصی این تیم به دلیل نقص در مدارک پروازی نتوانست مجوز لازم برای پرواز به آمریکا را در زمان مقرر دریافت کند و همین موضوع باعث شد اعضای تیم ساعت‌ها در فرودگاه سرگردان بمانند.

این تأخیر طولانی در شرایطی رخ داد که اروگوئه قصد داشت طبق برنامه راهی میامی شود و آخرین مراحل آماده‌سازی خود را پیش از شروع رقابت‌ها انجام دهد. در نهایت اعضای تیم مجبور شدند در مجموعه تفریحی مایا کوبا در نزدیکی فرودگاه کانکون مستقر شوند تا مشکل ایجادشده برطرف شود.

فدراسیون فوتبال اروگوئه در بیانیه‌ای با ابراز نارضایتی از شرایط پیش آمده اعلام کرد: «به دلیل اتفاقاتی خارج از کنترل ما، برنامه سفر تیم با تأخیر مواجه شد. در حال حاضر بازیکنان و اعضای کادر فنی در هتل حضور دارند و منتظر زمان جدید پرواز هستند.»

طبق اعلام این فدراسیون، فیفا زمان جدید پرواز را برای ساعت ۴:۱۵ عصر تعیین کرده است، اما این توضیح نیز نتوانست از شدت انتقادات بکاهد.

در ادامه، یکی از سخنگویان فدراسیون فوتبال اروگوئه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، فیفا را مسئول مستقیم مشکلات ایجادشده دانست؛ ادعایی که تاکنون پاسخی رسمی از سوی برگزارکنندگان جام جهانی دریافت نکرده است.

اعتراض‌ها تنها به مسئولان فدراسیون محدود نماند. دیه‌گو فورلان پیشکسوت فوتبال اروگوئه نیز با انتشار پیامی در فضای مجازی به این اتفاق واکنش نشان داد و با طرح این پرسش که «چه کسی مسئول است؟» نارضایتی خود را از شرایط موجود نشان داد.

این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این نیز برخی تیم‌ها و کاروان‌های حاضر در جام جهانی نسبت به مسائل لجستیکی، سفر‌های طولانی و چالش‌های برگزاری مسابقات در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا ابراز نگرانی کرده بودند.

حالا به نظر می‌رسد صدای اعتراض اروگوئه نیز از آمریکا بلند شده است؛ تیمی که پیش از برگزاری نخستین مسابقه خود در جام جهانی، به جای تمرکز کامل روی مسائل فنی، ناچار شد با مشکلات اداری و حمل‌ونقل دست و پنجه نرم کند.

اروگوئه در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با عربستان، کیپ‌ورد و اسپانیا هم‌گروه است و قرار است دو دیدار ابتدایی خود را در شهر میامی برگزار کند.