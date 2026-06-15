سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش سرانه مصرف آب در پایتخت گفت: مردم نگران تأمین آب در تابستان امسال نباشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در نشست خبری و رسانه‌ای سخنگوی آبفای استان تهران و مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران، ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در همراه کردن مردم برای مدیریت مصرف آب، اظهار کرد: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب از ۲۵ تا ۳۱ خرداد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همراهی مردم و نقش رسانه‌ها در مدیریت مصرف، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است، افزود: سال گذشته سرانه مصرف آب در تهران ۲۵ لیتر کاهش پیدا کرد و در سه ماه نخست امسال نیز تعداد مشترکان پرمصرف و بدمصرف ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بخشی با اشاره به اینکه تا تحقق الگوی مصرف در تهران هنوز ۶۵ لیتر فاصله وجود دارد، گفت: اگر این میزان صرفه‌جویی محقق شود، امکان ذخیره‌سازی آبی معادل ظرفیت حدود دو سد امیرکبیر در طول یک سال فراهم خواهد شد.

سخنگوی آبفای استان تهران با تأکید بر اینکه سال گذشته پنجمین سال خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشتیم، تصریح کرد: انتقال آب از طالقان به تهران در سال گذشته توانست بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد و حدود پنج هزار لیتر بر ثانیه آب به تهران منتقل شد. این در حالی است که کاهش مصرف شهروندان نیز نسبت به سال گذشته حدود پنج هزار لیتر بر ثانیه بوده است.

وی ادامه داد: سرعت همکاری مردم در حرکت به سمت خوش‌مصرفی، مرهون تلاش و همراهی اصحاب رسانه در فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است.

بخشی خاطرنشان کرد: شهروندان نگران تأمین آب در تابستان سال جاری نباشند، اما از مدیریت مصرف نیز غافل نشوند. به عنوان نمونه، کاهش ۱۰۰ ثانیه از زمان استحمام می‌تواند به صرفه‌جویی ۲۵ لیتری آب منجر شود و اگر هر شهروند همین میزان صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهد، نتایج بسیار مطلوبی حاصل خواهد شد.

وی با رد برخی برداشت‌ها درباره هدررفت گسترده آب در شبکه‌های توزیع گفت: هدررفت واقعی آب در ایران کمتر از ۱۰ درصد است و تهران از جمله کلان‌شهر‌هایی است که هدررفت واقعی شبکه در آن به حداقل رسیده است.

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید موضوع مدیریت مصرف را جدی بگیرند و بر اساس ابلاغیه سازمان بازرسی، استفاده از آبنما‌ها در ادارات و دستگاه‌های دولتی ممنوع شده است.

نوسازی ۱۶ کیلومتر شبکه آب در منطقه ۴ تهران انجام شد

در ادامه حقیقی، مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران، در نشست خبری و رسانه‌ای سخنگوی آبفای استان تهران و مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران، اظهار کرد: منطقه ۴ آب و فاضلاب تهران در محدوده مرکزی شهر قرار دارد و به لحاظ تراکم جمعیت و حجم تردد، یکی از پرترافیک‌ترین و پیچیده‌ترین مناطق خدمات‌رسانی در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: ارائه خدمات در این منطقه با دشواری‌های متعددی همراه است؛ از دسترسی سخت در برخی نقاط گرفته تا حفاری در معابری با ضخامت آسفالت ۶۰ سانتی‌متری که نیروهای عملیاتی ناچارند با این شرایط دست و پنجه نرم کنند. همچنین انجام عملیات فنی در مجاورت تأسیسات حساس مانند خطوط گاز و شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی، دقت و حساسیت بالایی را می‌طلبد.

مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهر تهران ادامه داد: با وجود این شرایط، سال گذشته ۱۶ کیلومتر نوسازی شبکه در این منطقه انجام شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز اجرای ۲۰ کیلومتر بازسازی شبکه در برنامه قرار گرفته است.

حقیقی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی گفت: تاکنون ۵ هزار کنتور فرسوده در منطقه ۴ تعویض شده که این روند در راستای مدیریت بهینه مصرف و ارتقای کیفیت خدمات ادامه خواهد یافت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: منطقه ۴ تهران کمترین سرانه مصرف آب را در میان مناطق تحت پوشش داشته و این شاخص به عدد ۱۴.۵ لیتر کاهش یافته است که تلاش خواهیم کرد این روند مطلوب همچنان استمرار داشته باشد.