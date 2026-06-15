اهتمام راه و شهرسازی آذربایجانغربی در اجرای طرح مسکن استیجاری
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجانغربی شناسایی و تامین شده و این امر نشان از اهتمام ویژه و گام عملیاتی جدید راه و شهرسازی برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، پیمان آرامون در جلسه پایش طرحهای مسکن که به صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: ۶۰ واحد تاکنون در سامانه ثبت شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.
وی ادامه داد: ۱۳۱ واحد نیز شناسایی شده و در طی مراحل برای ثبت در سامانه است تا متقاضیان از این تعداد واحد نیز بهرهمند شوند.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۱۶۸ واحد نیز در دست شناسایی است.
آرامون تاکید کرد: این اقدام که با هدف ایجاد ظرفیتهای جدید در چرخه مسکن انجام شده و میتواند تنفس تازهای برای بازار پرالتهاب استیجاری در سطح استان ایجاد کند.