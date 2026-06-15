اهتمام راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در اجرای طرح مسکن استیجاری

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۳۵۹ واحد مسکن استیجاری در آذربایجان‌غربی شناسایی و تامین شده و این امر نشان از اهتمام ویژه و گام عملیاتی جدید راه و شهرسازی برای تأمین نیاز‌های اساسی شهروندان است.