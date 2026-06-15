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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی از فعالیت ۴۰ کارگاه راهسازی با حجم پروژههایی به طول ۶۰۰ کیلومتر در استان خبر داد و اعلام کرد که ۲۰ هزار تن قیر رایگان به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای استان تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون با اشاره به اینکه حجم طرح های فعال راهسازی در استان با شبکه راههای موجود (۵۷۹ کیلومتر بزرگراه و ۵۱۱ کیلومتر راه اصلی) برابری میکند، اظهار داشت: تکمیل کریدورهای اصلی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی در اولویت برنامههای اجرایی استان قرار دارد.
وی با بیان اینکه این حجم از طرح های فعال، گامی مهم در جهت بهبود شاخصهای برخورداری استان از راههای استاندارد و ایمن محسوب میشود، افزود: طرحهای بهسازی محورهای ارتباطی، تعریض جادههای پرتردد و احداث بزرگراههای ترانزیتی نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی و تسهیل تردد در نقاط مختلف استان ایفا خواهند کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی همچنین به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: یک هزار هکتار اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح به محدوده شهرهای استان الحاق شده است.
آرامون در خصوص تأمین قیر رایگان برای طرحهای راه و شهرسازی استان، بیان کرد: با مساعدت وزیر راه و شهرسازی، ۲۰ هزار تن قیر رایگان به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال برای آذربایجانغربی تخصیص یافته که در توسعه زیرساختها به کار گرفته خواهد شد.
او در پایان به پیشرفت طرح مسکن شهید اسرافیلی اشاره کرد و افزود: این پروژه که از طرحهای بلاتکلیف بود، با جذب سرمایهگذاری فعال شده و روند اجرایی قابل توجهی دارد. آرامون همچنین از تخصیص ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و کشوری و تزریق پنج هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی به بخش راه و شهرسازی استان طی یک سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در این زمینه، استان آذربایجانغربی رتبه برتر کشور را کسب کرده است.