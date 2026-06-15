نشست خبری و تمرین تیم ملی فوتبال پرتغال در میامی آمریکا به خاطر طوفان و رعد و برق لغو شد.

لغو تمرین و نشست خبری پرتغال به خاطر طوفان در میامی

لغو تمرین و نشست خبری پرتغال به خاطر طوفان در میامی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،گزارش‌ها حاکی از آن است که تمرین و کنفرانس مطبوعاتی تیم ملی پرتغال امروز دوشنبه به دلیل طوفان رعد و برقی که شهر میامی آمریکا، میزبان اردوگاه تیم در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را درنوردید، لغو شده است.

سایت maisfutebol پرتغالی اعلام کرد که تمرینات تیم ملی پرتغال تنها به گرم کردن بازیکنان در سالن ورزشی مجهز به تجهیزات اضطراری محدود شده است.

این سایت اضافه کرد که بازیکنان پس از دریافت مجوز از مقامات، جلسه کوتاهی را در سالن ورزشی برگزار کردند تا در صورت بروز خطر برای تیم، به عنوان پناهگاهی امن مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر، روزنامه رکورد پرتغال اعلام کرد که تمرین تیم ملی پرتغال و کنفرانس مطبوعاتی سرمربی به دلیل طوفان در شهر میامی آمریکا لغو شده است.

این روزنامه توضیح داد که مقامات پروتکل ایمنی را فعال کردند و از خبرنگاران حاضر برای پوشش کنفرانس مطبوعاتی خواستند تا در داخل خودرو‌ها پناه بگیرند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که محل تمرینات به طور کامل به دلیل طوفان تعطیل شده است. در حال حاضر، برنامه آماده‌سازی پرتغال برای بازی مقابل کنگو در اولین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ نامشخص است. همه اعضای تیم در انتظار اعلام رسمی از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال هستند تا مشخص شود آیا امکان برگزاری تمرین جایگزین وجود دارد یا خیر.

تیم ملی پرتغال در گروه یازدهم جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد که شامل تیم‌های کنگو، کلمبیا و ازبکستان است. این تیم در دیدار نخست خود چهارشنبه شب مقابل کنگوی دموکراتیک به میدان می‌رود.